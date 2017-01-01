Запущенный в стратосферу Samsung Galaxy S10 Plus упал на ферме в Мичигане

Компания решила отметить 50-летие запуском своего флагмана в космос.

Жительница Мичигана обнаружила возле своего дома в фермерском хозяйстве аппарат, который она приняла за космический спутник.

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Как оказалось, это был аппарат проекта Samsung SpaceSelfie, запущенный южнокорейской компанией с воздушным шаром в стратосферу в честь своего 50-летия. На нём находился смартфон Galaxy S10 Plus с селфи актрисы и модели Кары Делевинь, который должен был быть затем сфотографирован на фоне Земли. В рамках акции все желающие могли отправить своё селфи на сайт Samsung. Часть из них, отобранная случайным образом, была тоже отправлена со смартфоном для съёмки в стратосфере. Получили ли пользователи свои фото на фоне Земли, сделанное в стратосфере, пока не известно.

Сообщается, что зонд Samsung SpaceSelfie получил повреждения при приземления. Samsung, принёсшая извинения хозяйке фермы за причинённые неудобства, утверждает, что посадка прошла согласно плану в «намеченной сельской местности».

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung представил смартфон с дырявым дисплеем.