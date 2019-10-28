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Видео дня: NK - ELEFANTE и Артур Пирожков - Она решила сдаться

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NK - ELEFANTE (Official Video)

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NK | Настя Каменских – украинская суперзвезда, которая покоряет и латиноамериканский мир, 25 октября презентовала новый хит Elefante и клип на него. Отметим, до этого Каменских заинтриговала кадрами из нового видео. Эта песня – фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью – ведь зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз.

Артур Пирожков - Она решила сдаться. Премьера клипа 2019

“Она решила сдаться”! Это продолжение истории любви из клипа “Зацепила”. В прошлый раз красавица-золушка «до порога довела, а любви не дала» . В этот раз - она решила сдаться и ответить - ДА!!!

Напомним, ранее в тренды попали Ревизор в Трускавце и матч Шахтер - Динамо Загреб.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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Комментариев (1)
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Sancho-s    28.10.2019, 12:48
Оценка:  0
Sancho-s
Гениальные люди, особенно второе...)))
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