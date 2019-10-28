Видео дня: NK - ELEFANTE и Артур Пирожков - Она решила сдаться
NK - ELEFANTE (Official Video)
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NK | Настя Каменских – украинская суперзвезда, которая покоряет и латиноамериканский мир, 25 октября презентовала новый хит Elefante и клип на него. Отметим, до этого Каменских заинтриговала кадрами из нового видео. Эта песня – фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью – ведь зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз.
Артур Пирожков - Она решила сдаться. Премьера клипа 2019
“Она решила сдаться”! Это продолжение истории любви из клипа “Зацепила”. В прошлый раз красавица-золушка «до порога довела, а любви не дала» . В этот раз - она решила сдаться и ответить - ДА!!!
Напомним, ранее в тренды попали Ревизор в Трускавце и матч Шахтер - Динамо Загреб.
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