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Xiaomi создает умный кубик Рубика

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Кубик предназначен для управления умным домом. А еще его можно просто собирать.
Умный кубик Рубика
Умный кубик Рубика
xiaomi

Китайский гигант Xiaomi запустил сбор средств через фирменный сервиса совместного финансирования на умный гаджет, который называется “кубик Рубика”.

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Устройство можно использовать в качестве традиционной головоломки, но в отличии от обычного кубика, гаджет оснащен шестиосевым датчиком, который отслеживает каждое вращение. Примечательно, что данные синхронизируются с телефоном в реальном времени, подключаясь к нему через Bluetooth. Приложение имеет девять уровней сложности и может давать подсказки во время игры. Но и это еще не все, компания добавила в кубик возможность подключения к фирменному приложению MIJIA. Так, подключившись, можно управлять гаджетами цифрового дома, например, менять цвет лампочки каждым вращением.

Известно, что стоимость умного “кубика Рубика” для тех, кто его финансировал составляет порядка 11 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила умную лампу накаливания.

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Теги: Xiaomi, кубик Рубика
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