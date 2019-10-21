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Видео дня: Ревизор в Трускавце и матч Шахтер - Динамо Загреб

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Шахтар — Динамо Загреб. Огляд матчу

Во вторник, 22-го октября, состоялся поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» (2:2). 

Ревизор 10 сезон – Трускавец

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Юлия Панкова в программе Ревизор 10 сезон 3 выпуск от 21.10.2019 возьмет отпуск и поедет в прикарпатскую жемчужину – город-курорт Трускавец! Шутим – ревизор не собирается отдыхать и наслаждаться горными пейзажами. Ее ждет задание куда посерьезнее – скрупулезная проверка курортного сервиса. Чем живут трускавецкие гостиницы и рестораны? И главное: есть ли у них что скрывать от инспектора чистоты и качества? Подробности местных проверок смотри через мгновение!

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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