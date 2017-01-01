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Нейросеть научилась понимать древние языки лучше ученых

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Искусственный интеллект восстановил поврежденный текст.
Интеллект восстановил утерянные части по контексту
Интеллект восстановил утерянные части по контексту
wallhere.com

Согласно новому исследованию компании DeepMind и Оксфордского университета, ИИ может помочь восстанавливать, понимать и воссоздавать древнегреческие тексты, которые были повреждены, а потерянные части делают их невозможными для понимания. Работа будет представлена в следующем месяце на конференции «Эмпирические методы обработки естественного языка» в Гонконге.

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Исследователи заявили, что в деле воссоздания текстов программа ИИ под названием Пифия (жрица-прорицательница Дельфийского оракула в храме Аполлона в Дельфах Древней Греции) превзошла историков, специализирующихся на расшифровке древних писем и манускриптов. Программа прекрасно восстанавливает надписи на фрагментах каменных, глиняных или металлических табличек. В то время как историки восстанавливали текст с вероятной точностью 43%, тратя на это два часа, Пифия всего за несколько секунд проделывала ту же работу, но с вероятной точностью восстановленного текста 70%.

Историкам часто трудно точно восстановить надписи на древних табличках из-за того, что часть символов стерлись. Метод восстановление текстов с помощью контекста имеет свои ограничения. Например, на точность влияют собственные предубеждения и измышления историка. Этот фактор, а также трудности точного датирования надписей, делают эпиграфическую работу невероятно трудоемкой.

Нужно отметить, что Пифия была создана не для того, чтобы заменить историков, а для того, чтобы помочь им. Программа, изучая поврежденный текст, может предсказывать последовательности символов, а затем делать прогнозы в виде предложений с оценкой степени достоверности.

Чтобы обучить Пифию, исследователи перевели крупнейшую в мире цифровую коллекцию древнегреческих надписей в понятный нейронной сети формат. Также программе было предоставлена информация о таких вещах, как форма фрагментированных символов, а также их синтаксис и семантика. Умение использовать контекстные подсказки для прогнозирования — именно оно позволяет Пифии эффективно помогать историкам в эпиграфической работе.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросети научились делать убедительные фейк-новости.

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Теги: нейросеть, язык
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