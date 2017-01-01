Можно ли выжить в Назад в будущее: Эксперименты

Если бы события из фильма были реальными, смог ли бы выжить Марти Макфлай?

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В первом эпизоде шоу "Можно ли выжить в фильмах?", посвящённому "Назад в будущее", Джейк рассмотрит влияние мощной звуковой волны на Марти, важные моменты и парадоксы путешествий во времени, последствия удара молнии в Дока. Вышло атмосферно.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.