Можно ли выжить в Назад в будущее: Эксперименты
Если бы события из фильма были реальными, смог ли бы выжить Марти Макфлай?
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В первом эпизоде шоу "Можно ли выжить в фильмах?", посвящённому "Назад в будущее", Джейк рассмотрит влияние мощной звуковой волны на Марти, важные моменты и парадоксы путешествий во времени, последствия удара молнии в Дока. Вышло атмосферно.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.
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