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Huawei неприятно удивила стоимостью гибкого Mate X

Комментариев: 1
За самую простую версию будут брать 2400 долларов.
Mate X будет дорогим устройством
Mate X будет дорогим устройством
huawei

Буквально несколько часов назад, в Китае, Huawei провела собственную пресс-конференцию, в рамках которой рассказала о собственных планах по старту продаж первого сгибающегося смартфона компании — Huawei Mate X.

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Выяснилось, что последние слухи были частично правы, когда утверждали, что цена на устройство изменится по сравнению с тем, сколько компания просила за устройство в период MWC 2019. Только как оказалось, цена не станет ниже, а наоборот — неприятно удивит тем, что станет только выше. Huawei Mate X в Китае будет стоить от 2 400 долларов, причем речь идет о версии на базе устаревшего Kirin 980 с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Старт продаж намечен на 15 ноября. Учитывая, что по последним слухам данная версия должна была стоить чуть больше 1 400 долларов, получается, что компания вынуждает пользователей переплатить около 1 000 долларов за базовую версию.

Что же касательно стоимости версии с Kirin 990, выход которой должен состояться лишь в следующем году, пока никакой информации нет.

Напомним, днем ранее сообщалось, что стоимость складного смартфона Huawei Mate X будет меньше.

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Теги: Huawei Mate X
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Комментариев (1)
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Антибес    23.10.2019, 15:50
Оценка:  +1
Антибес
Компания вынуждает?Да на хер пошлите эту компанию и всего делов!)))))
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