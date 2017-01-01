Meizu показала игровой смартфон 16T

Стоимость смартфона стартует от 280 долларов.

Официально представлен производительный смартфон Meizu 16T, который должен заинтересовать любителей мобильных игр.

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Новинка заключена в корпус с габаритами 159,63 × 78,2 × 8,3 мм, а вес составляет 183 г. Применён 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED формата Full HD+ с разрешением 2232 × 1080 точек и яркостью 600 кд/м2. В область экрана встроен дактилоскопический сканер Super mTouch, срабатывающий за 0,2 секунды.

В аппарате трудится процессор Snapdragon 855, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640.

Meizu 16T meizu

Обратную связь в играх обеспечивает вибромотор, а за формирование аудиокартины отвечают стереофонические динамики. Есть также 3,5-мм гнездо для подключения наушников.

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Сзади установлена тройная камера в следующей конфигурации: основной блок с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX362 и максимальной диафрагмой f/1,9, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (118 градусов) и 5-мегапиксельный сенсор глубины. Фронтальная 16-мегапиксельная камера расположена на узкой рамке над экраном.

Использована операционная система Android 9 Pie. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной подзарядки. Доступны следующие конфигурации новинки:

6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт — $280;

8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт — $325;

8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Гбайт — $350.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu выпустит игровой турбо-смартфон.