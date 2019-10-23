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Дроны спасли полярную экспедицию от медведей

Комментариев: 5
Жужжание беспилотников отпугивало хищников.
Белые медведи боялись звука дронов
Белые медведи боялись звука дронов
Polar Bears International

Беспилотники помогли экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) на архипелаг Земля Франца-Иосифа защититься от белых медведей.

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Командир поискового отряда Денис Крец подчеркнул, что киногруппа РГО помогла не только в освещении проекта, но и оказала помощь в более практичных вопросах. Например, с помощью квадрокоптеров проводилась разведка местности и отпугивание белых медведей.

Руководитель медиагруппы РГО в экспедиции, кинодокументалист Леонид Круглов подтвердил, что жужжание дронов было эффективным средством против полярных хищников, которых отпугивал от людей беспилотный летательный аппарат. В некоторых ситуациях, как отметили участники экспедиции, в местах высадки людей находилось до четырёх белых медведей одновременно.

Напомним, экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа проходила с 15 августа по 27 сентября 2019 года. За время путешествия был проведён ряд экспериментов и отмечены несколько новых объектов, которых ранее не было на картах.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон с тепловизором помог найти пропавшего ребенка.

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Теги: дрон, белый медведь, экспедиция
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Комментариев (5)
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Michael2811    23.10.2019, 12:12
Оценка:  0
Michael2811
На К.У.Й твоя попа хороша!!!!!
гость  (аноним)  23.10.2019, 11:43
Оценка:  -1
гость
Неужели прокацапские журналюги не понимают, что навязывая ЭТО кацапское говно украинцам, как символ единения с московитскими еб..аными "братьями", адинарод, нашидедываевале, они еще больше ускоряют процессы разрыва всех отношений с Ордой?
Все, поезд ушел! НАКУЙ!
Michael2811    23.10.2019, 12:09
Оценка:  0
Michael2811
Слава Богу!!!.....Это уже ,,Остаточнэ прощавай,, Или ещё будет ??????
гость  (аноним)  23.10.2019, 11:38
Оценка:  -1
гость
Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ! Кацапов НАХ!
гость  (аноним)  23.10.2019, 11:37
Оценка:  -1
гость
Нахера нам в Украине, что там у московитских выблядков?
Кацапстан накуй!
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