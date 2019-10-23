Дроны спасли полярную экспедицию от медведей

Жужжание беспилотников отпугивало хищников.

Беспилотники помогли экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) на архипелаг Земля Франца-Иосифа защититься от белых медведей.

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Командир поискового отряда Денис Крец подчеркнул, что киногруппа РГО помогла не только в освещении проекта, но и оказала помощь в более практичных вопросах. Например, с помощью квадрокоптеров проводилась разведка местности и отпугивание белых медведей.

Руководитель медиагруппы РГО в экспедиции, кинодокументалист Леонид Круглов подтвердил, что жужжание дронов было эффективным средством против полярных хищников, которых отпугивал от людей беспилотный летательный аппарат. В некоторых ситуациях, как отметили участники экспедиции, в местах высадки людей находилось до четырёх белых медведей одновременно.

Напомним, экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа проходила с 15 августа по 27 сентября 2019 года. За время путешествия был проведён ряд экспериментов и отмечены несколько новых объектов, которых ранее не было на картах.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон с тепловизором помог найти пропавшего ребенка.