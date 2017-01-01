Как выбраться из ловушки: Эксперименты
Лучше посмотрите видео, если хотите знать, как освободить себя.
Блогеры из It's Mamix решили проверить, как выжить, если тебя выкрали и оставили на болоте. Для этого они погружались в самую топь, привязывали друг друга к деревьям, подвешивали к веткам вверх ногами, приковывали наручниками и связывали смирительными рубашками.
Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли выбраться из "ловушки" зыбучих песков?
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил