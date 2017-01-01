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Как выбраться из ловушки: Эксперименты

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Лучше посмотрите видео, если хотите знать, как освободить себя.

Блогеры из It's Mamix решили проверить, как выжить, если тебя выкрали и оставили на болоте. Для этого они погружались в самую топь, привязывали друг друга к деревьям, подвешивали к веткам вверх ногами, приковывали наручниками и связывали смирительными рубашками.

Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли выбраться из "ловушки" зыбучих песков?

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Теги: видео, эксперименты
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