Как выбраться из ловушки: Эксперименты

Лучше посмотрите видео, если хотите знать, как освободить себя.

Блогеры из It's Mamix решили проверить, как выжить, если тебя выкрали и оставили на болоте. Для этого они погружались в самую топь, привязывали друг друга к деревьям, подвешивали к веткам вверх ногами, приковывали наручниками и связывали смирительными рубашками.

Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли выбраться из "ловушки" зыбучих песков?