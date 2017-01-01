Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Правообладатели закрыли крупнейший пиратский видеосайт Moonwalk

Комментариев: 0
Пиратский ресурс прекратил существование.
Moonwalk закрыли
Moonwalk закрыли
4pda.ru

Один из самых популярных стриминговых плееров Moonwalk, который повсеместно был задействован пиратскими онлайн-кинотеатрами по всему миру и использовался на 80% российских пиратских сайтов, отключили от серверов в Нидерландах.  В результате десятки тысяч копий фильмов оказались недоступны для просмотра.

Читай также: Закрыт файлообменник fs.ua

Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN), действуя совместно с американским Альянсом креативности и развлечений и Американской ассоциацией кинокомпаний, добились выдачи метаданных сразу трёх голландских и двух зарубежных юридических лиц, связанных с Moonwalk.

Библиотека серверов насчитывала около 10 тысяч сериалов и 26 тысяч фильмов. Большинство из них были интегрированы посредством плеера на таких известных пользователям рунета пиратских площадках, как HDrezka, «ГидОнлайн», KinoGo, BasKino. 

Сайт, который считается официальным для плеера Moonwalk, отметил, что из-за действий BREIN проект закрыт навсегда. Согласно статистике, суммарная аудитория 50 самых популярных сайтов, в которые был интегрирован плеер Moonwalk, составляла около 89 миллионов уникальных посетителей и 396 миллионов переходов ежемесячно. Правообладатели отметили, что из-за распространения пиратского контента они потеряли сотни миллионов долларов.

Имя владельца серверов неизвестно. Многие связывают разработку Moonwalk с выходцами из стран СНГ. Основную прибыль создатели получали за счёт встроенной в плеер рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине закрыли очередной пиратский онлайн-ресурс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: пираты, видеофильмы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь