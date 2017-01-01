Правообладатели закрыли крупнейший пиратский видеосайт Moonwalk

Пиратский ресурс прекратил существование.

Один из самых популярных стриминговых плееров Moonwalk, который повсеместно был задействован пиратскими онлайн-кинотеатрами по всему миру и использовался на 80% российских пиратских сайтов, отключили от серверов в Нидерландах. В результате десятки тысяч копий фильмов оказались недоступны для просмотра.

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Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN), действуя совместно с американским Альянсом креативности и развлечений и Американской ассоциацией кинокомпаний, добились выдачи метаданных сразу трёх голландских и двух зарубежных юридических лиц, связанных с Moonwalk.

Библиотека серверов насчитывала около 10 тысяч сериалов и 26 тысяч фильмов. Большинство из них были интегрированы посредством плеера на таких известных пользователям рунета пиратских площадках, как HDrezka, «ГидОнлайн», KinoGo, BasKino.

Сайт, который считается официальным для плеера Moonwalk, отметил, что из-за действий BREIN проект закрыт навсегда. Согласно статистике, суммарная аудитория 50 самых популярных сайтов, в которые был интегрирован плеер Moonwalk, составляла около 89 миллионов уникальных посетителей и 396 миллионов переходов ежемесячно. Правообладатели отметили, что из-за распространения пиратского контента они потеряли сотни миллионов долларов.

Имя владельца серверов неизвестно. Многие связывают разработку Moonwalk с выходцами из стран СНГ. Основную прибыль создатели получали за счёт встроенной в плеер рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине закрыли очередной пиратский онлайн-ресурс.