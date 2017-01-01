Тест: Попробуйте устроиться на работу к Томасу Эдисону
Смогли ли бы во ответить на хитрые вопросы изобретателя?
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Этот тест составлен на основе обширного списка вопросов, которые Томас Эдисон любил задавать на собеседованиях потенциальным сотрудникам. По слухам, с некоторыми заданиями не справился даже Эйнштейн! Не расстраивайтесь, если ваш результат будет так себе.
Напомним, ранее мы узнавали, какие изобретения мы используем не так, как планировалось.
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