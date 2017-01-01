На фото работа нейросети или живой человек? Тест

В этом тесте вам как раз то и предстоит проверить себя и отличить фейковые лица от реальных.

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Нейросети были изобретены во второй половине прошлого века. С современными вычислительными мощностями они достигли значимых успехов. Дают точные прогнозы, рисуют картины, создают фейковые фотографии. Сможете ли вы отличить подделку от реальности?

Напомним, ранее мы проверяли, как у вас с элементарной логикой и смекалкой?