Видео дня: Эксы. Сезон 2 и МастерШеф. Сезон 9
Эксы. Сезон 2. Выпуск 5 от 18.10.2019
Самая экстремальная неделя на проекте Эксы 2 сезон 5 выпуск от 18.10.2019 – какие пары выдержат проверку первобытной жизнью?
Читай также: Видео дня: Аталанта — Шахтер и 5 способов переработать мусор дома
В прошлом выпуске Александр Педан пообещал – он поставит героев в жесткие условия, чтобы увидеть самые глубокие проблемы в отношениях участников. Жизнь вне цивилизации и ночевка под открытым небом – вот, что ждет пар в реалити Эксы 2019. Им предстоит построить дом своими руками из грязи и палок и есть червей, чтобы иметь возможность помыться.
МастерШеф. Сезон 9. Выпуск 8 от 18.10.2019
МастерШеф сезон 9 выпуск 8 от 18.10.2019 уже доступен для просмотра на официальном канале СТБ.
Читай также: Видео дня: OXXXYMIRON. Пародия и 14 лайфхаков для рисования
Наручники на рабочих поверхностях, один девайс на человека и Аннушка с ножом. Первый конкурс не даст участникам расслабиться. Смогут ли конкуренты сплотиться ради общей цели? Есть ли место для дружбы на кулинарном проекте? Удасться ли кулинарам-любителям сработаться в командном конкурсе под началом опытных шефов – Алика Мкртчяна и Катерины Песковой? Узнайте прямо сейчас.
Напомним, днем ранее в тренды попали Бокс Гвоздик VS Бетербиев и скандальный Вечерний Квартал.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил