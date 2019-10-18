Видео дня: Эксы. Сезон 2 и МастерШеф. Сезон 9

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Эксы. Сезон 2. Выпуск 5 от 18.10.2019

Самая экстремальная неделя на проекте Эксы 2 сезон 5 выпуск от 18.10.2019 – какие пары выдержат проверку первобытной жизнью?

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В прошлом выпуске Александр Педан пообещал – он поставит героев в жесткие условия, чтобы увидеть самые глубокие проблемы в отношениях участников. Жизнь вне цивилизации и ночевка под открытым небом – вот, что ждет пар в реалити Эксы 2019. Им предстоит построить дом своими руками из грязи и палок и есть червей, чтобы иметь возможность помыться.

МастерШеф. Сезон 9. Выпуск 8 от 18.10.2019

МастерШеф сезон 9 выпуск 8 от 18.10.2019 уже доступен для просмотра на официальном канале СТБ.

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Наручники на рабочих поверхностях, один девайс на человека и Аннушка с ножом. Первый конкурс не даст участникам расслабиться. Смогут ли конкуренты сплотиться ради общей цели? Есть ли место для дружбы на кулинарном проекте? Удасться ли кулинарам-любителям сработаться в командном конкурсе под началом опытных шефов – Алика Мкртчяна и Катерины Песковой? Узнайте прямо сейчас.

Напомним, днем ранее в тренды попали Бокс Гвоздик VS Бетербиев и скандальный Вечерний Квартал.