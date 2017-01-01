Выдержит ли телевизор с шариками падение с 13-го этажа: Эксперименты

Могут ли воздушные шары смягчить удар?

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Блогеры из TimOn ChaveS проверили, выдержит ли телевизор, обмотанный шариками, падение с высоты 13-го этажа.

Также они проверили, что будет с бутылкой колы, если ее начинить ментосом и тоже скинуть с высоты.