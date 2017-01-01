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Искусственный интеллект создал клип для солиста Rammstein

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Новое музыкальное видео для проекта Lindemann сгенерировали порождающие состязательные сети — Generative Adversarial Nets.
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
popmech.ru

GAN представляют собой особый алгоритм машинного обучения из семейства порождающих моделей, созданный из двух взаимодействующих друг с другой нейросетей. В работе над клипом, как отмечают его создатели, одна нейросеть проанализировала тысячи изображений, а вторая попыталась объединить визуальные образы в некую общую концепцию.

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При этом сгенерированные кадры были дополнены изображениями музыкантов, которые добавили в готовый видеоролик уже специалисты при монтаже. При этом вставленные кадры специально стилизовали под работу нейросетей.

Таким образом был создан клип на трек Ich Weiß Es Nicht («Я этого не знаю») с нового альбома F & M. Напомним, в состав коллектива Lindemann входят солист Rammstein немец Тилль Линдеманн и солист группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain швед Петер Тэгтгрен.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственному интеллекту хотят дать права, как животным.

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Теги: искусственный интеллект, Rammstein
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