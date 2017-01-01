После обновления владельцы iPhone 11 жалуются на ошибки

Обновление iOS 13.1.3 вызывает ошибку Ultra Wideband Update Failed.

Некоторые пользователи iPhone 11 и iPhone 11 Pro сообщают о том, что после обновления программного обеспечения до версий iOS 13.1.3 и iOS 12.2 beta 3 они столкнулись с ошибкой «Ultra Wideband Update Failed».

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В сообщении говорится, что ошибка влияет на способность iPhone осуществлять отправку файлов через AirDrop. Очевидно проблема связана с функционированием новейшего чипа U1, который обеспечивает работу новых iPhone в формате сверхширокополосной связи. Ошибка не возникает массово, но о ней сообщают пользователи на разных форумах в сети Интернет. Вероятно, к появлению данной ошибки приводят проблемы с программным обеспечением, но пока эта информация не была подтверждена официально.

Стоит отметить, что некоторым пользователям удалось самостоятельно решить проблему. Ошибка перестаёт появляться, если восстановить предыдущую версию программного обеспечения из резервной копии, хранящейся в iCloud. Однако такой вариант помог не всем обладателям iPhone, столкнувшимся с проблемой. При обращении в фирменный сервис Apple осуществляется гарантийная замена таких смартфонов, что может указывать на некий аппаратный сбой. Вероятно, пользователям, которые не смогут восстановить предыдущую версию программного обеспечения, придётся обращаться в сервис для замены смартфона.

Напомним, сверхширокополосная технология, используемая для точного определения местоположения разных предметов, появилась в новых iPhone, которые были представлены этой осенью. Сейчас данная технология практически бесполезна для владельцев iPhone. Однако в будущем разработчики планируют наделить поддержкой технологии сверхширокополосной связи разные устройства, за счёт чего значительно расширятся возможности инструмента Find Me.

Официальные представители Apple пока не озвучивают возможных причин появления проблем в работе чипа U1.

Напомним, ранее сообщалось, что в iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфонов.