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Видео дня: Бокс Гвоздик VS Бетербиев и скандальный Вечерний Квартал

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Бокс Александр Гвоздик VS Артур Бетербиев

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Прямая трансляция боксерского поединка между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым набрала более 700 тысяч просмотров. К сожалению, украинский боксер проиграл, получив три нокдауна в одном раунде.

Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2019 от 19 октября

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Новый выпуск Квартала, где прозвучала песня про Гонтареву в исполнении Евгения Кошевого и хора имени Веревки, получил много критических отзывов. 

В анонсе юмористического номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой “ярким событием“. Кошевой с хором спели на мотив известной народной песни: “Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала“.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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