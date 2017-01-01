Видео дня: Бокс Гвоздик VS Бетербиев и скандальный Вечерний Квартал
Бокс Александр Гвоздик VS Артур Бетербиев
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Прямая трансляция боксерского поединка между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым набрала более 700 тысяч просмотров. К сожалению, украинский боксер проиграл, получив три нокдауна в одном раунде.
Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2019 от 19 октября
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Новый выпуск Квартала, где прозвучала песня про Гонтареву в исполнении Евгения Кошевого и хора имени Веревки, получил много критических отзывов.
В анонсе юмористического номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой “ярким событием“. Кошевой с хором спели на мотив известной народной песни: “Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала“.
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