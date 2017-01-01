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Создан самый мерзкий чехол для смартфона

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Его можно щипать и скручивать.
Чехол можно щипать
Чехол можно щипать
/marcteyssier.com

Французские инженеры создали интерфейс ввода-вывода информации через специальную "кожу". Среди вариантов использования разработчики предложили форм-фактор чехла для смартфона.

Чехол можно применять для разных гаджетов
Чехол можно применять для разных гаджетов
/marcteyssier.com

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Инженеры под руководством Марка Тессье из Парижского технологического института сделали чехол с технологией Skin-On. Он состоит из двух слоев силикона, между которыми расположена сетка из эластичных проводов Datastretch.

В чехле установлен специальный микроконтроллер для подключения к устройствам и считывания жестов: разной силы нажатия, поглаживания, щипки и скручивание.

Чехол в разобранном виде
Чехол в разобранном виде
/marcteyssier.com

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Разработчики пообещали немного позднее опубликовать свои наработки для создания подобных «кожаных» аксессуаров.

В продаже подобные чехлы, ремешки для часов, тачпады и даже коврики для мыши могут появиться уже в следующем году. Доступ к ним получат крупнейшие производители. 

Напомним, ранее сообщалось, что в продажу поступит чехол-вибратор.

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Теги: чехол, смартфон, фото, видео
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