Дрон с тепловизором помог найти пропавшего ребенка

Ребенок потерялся на кукурузном поле.

Житель Миннесоты случайно обнаружил пропавшего ребенка с помощью дрона с инфракрасной камерой. Мальчика, который пропал в кукурузном поле удалось отыскать спустя десять часов после исчезновения.

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Сообщается, что мальчик играл с собакой возле дома, а около четырех часов вечера исчез. В течении десяти часов порядка 600 местных жителей и правительственные агентства с вертолетом пытались найти пропавшего, однако отыскать его удалось с помощью дрона с тепловизором местного фотографа. Он заметил мальчика посреди поля с собакой на расстоянии 1,6 км от дома.

По словам полиции, мальчик успел замерзнуть, но его жизни ничего не угрожает. Врачи провели обследование и в скором времени ребенка отпустили домой.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон впервые спас человека, доставив почку для пересадки.