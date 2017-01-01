День в истории: Магелланов пролив и рождение Нобеля

В этот день, 21 октября, произошли такие события.

Магелланов пролив

Магеланнов пролив hasta-pronto.ru

В сентябре 1522 года в испанскую гавань Санлукар-де-Баррамеда вошло сильно потрепанное судно. Истощенные, оборванные, измученные люди сошли на берег, опустились на колени и поцеловали родную землю.

Это вернулось судно «Виктория», единственное из флотилии Магеллана, покинувшей гавань 20 сентября 1519 года. 18 моряков – вот все, кто остался из отправившихся в далекий путь 265 человек.

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Флотилия из пяти небольших кораблей – «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория» – шла, чтобы отыскать пролив в Южной Америке, то есть более короткий путь из Испании в богатейшие страны – Индию и на Острова Пряностей (Индонезию).

При пересечении Атлантики Магеллан использовал свою систему сигнализации, и разнотипные корабли его флотилии ни разу не разлучились. В конце декабря он достиг Ла-Платы, около месяца обследовал залив, но прохода в «Южное море» не обнаружил. Вместо него Магеллан увидел широкое устье реки Ла-Платы. Чем дальше корабли плыли к югу, тем становилось холоднее.

Магеллан решил перезимовать в бухте Сан-Хулиан. И здесь на следующую же ночь вспыхнуло восстание: три корабля из пяти вышли из повиновения. Мятежные капитаны потребовали, чтобы Магеллан повернул обратно, в Испанию. Но Магеллан смог подавить мятеж.

В августе 1520 года Магеллан послал на разведку самое маленькое судно – «Сантьяго». Оно погибло, но люди, к счастью, спаслись. Так и не дождавшись хорошей погоды, Магеллан покинул место зимовки и через два месяца оказался возле узкого скалистого прохода, совсем не похожего на пролив. Однако корабли-разведчики вернулись через четыре дня с радостной вестью: пролив найден!

21 октября 1520 года флотилия вошла в него и начала медленно продвигаться среди его извилистых берегов, пока перед флагманским кораблем не открылся неизвестный океан. Он встретил мореплавателей солнцем и тишиной. Магеллан назвал этот океан Тихим.

Самому Магеллану не суждено было вернуться домой – отважный адмирал погиб, вмешавшись в междоусобную борьбу правителей достигнутых экспедицией островов, названных позже Филиппинскими. Но все же «Виктория» после многих тяжелых приключений добралась наконец до родной гавани.

День рождения Нобеля

Альфред Нобель biography-life.ru

Альфред Бернхард Нобель (швед. Alfred Bernhard Nobel) родился 21 октября 1833 года в Стокгольме, Швеция. Его отец, Эммануэл Нобель, был конструктором. Детские годы Альфреда прошли в России, в Санкт–Петербурге. Обанкротившись, семья возвращается в Швецию. Нобель заинтересовался взрывчатыми веществами, такими как нитроглицерин.

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В 1850-х годах Альфред Нобель вывел специальный состав с участием нитроглицерина, который в 1867 году запатентовал как «ДИНАМИТ». По разрешению французских властей открыл фабрику по производству динамита, а позже - большие фабрики в Германии и Англии.

В 1876 году, пребывая в депрессивном состоянии, 43-летний Альфред знакомится и влюбляется в юную Софи Гесс. В дальнейшем они вместе переехали жить во Францию.

В 1888 году по ошибке репортёров в газете опубликовали сообщение о смерти Нобеля. Это оказало на Альфреда серьёзное влияние. Когда о нём стали писать «миллионер на крови», «торговец взрывчатой смертью», «динамитный король», он решил сделать так, чтоб не остаться в памяти человечества «злодеем мирового масштаба».

27 ноября 1895 года Альфредом Нобелем было составлено завещание, из которого следовало, что любой человек, внесший весомый вклад в науку, должен быть награжден премией. Он завещал свое огромное состояние на учреждение Нобелевской премии. Фонд Нобелевской премии составлял на тот момент тридцать один миллион крон.

Альфред Нобель умер 10 декабря 1896 года в Италии. Похоронен на кладбище Норра в Стокгольме. В его честь назван синтезированный химический элемент нобелий. В честь Нобеля назван Нобелевский физико-химический институт в Стокгольме.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение Чедвика и праздник авиадиспетчеров.