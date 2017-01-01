День в истории: Рождение Чедвика и праздник авиадиспетчеров

В этот день, 20 октября, произошли такие события.

Международный день авиадиспетчера

День авиадиспетчера sm-news.ru

Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) — профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением. Он отмечается ежегодно 20 октября.

20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers Associations, IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника.

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С момента образования число членов-ассоциаций IFATCA выросло до 137, они представлены 50 тысячами авиадиспетчеров во всем мире. Среди авиадиспетчеров бытует правило — работа должна выполняться, невзирая на какие бы то ни было обстоятельства и условия работы.

Безопасность пассажиров в небе находится в руках не только пилотов и техников, но и этих людей на земле. На авиадиспетчеров (или диспетчеров управления воздушным движением) возложена огромная ответственность и к их профессионализму предъявляются самые высокие требования. Данные специалисты должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновение, а в особых ситуациях — оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.

Контроль над движением самолета осуществляется с момента запуска двигателя, перед взлетом на аэродроме вылета, до заруливания на стоянку после посадки на аэродроме назначения и «проводку» самолета там по нужному маршруту.

Поэтому для успешного выполнения своей работы специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, летно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.

От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка. И не случайно, что именно у этой профессии один из самых высоких в мире имидж, авторитет и социальный статус.

Сегодняшний праздник — возможность для диспетчеров всего мира лишний раз подчеркнуть значимость своей профессии, привлечь внимание общественности к своей работе, заявить о своих достижениях и сформулировать планы и цели на будущее.

День рождения Чедвика

Джеймс Чедвик indicator.ru

Сэр Джеймс Чедвик (англ. Sir James Chadwick) родился 20 октября 1891 года в Боллингтоне, вблизи Манчестера. Он был старшим из четырех детей в семье владельца прачечной.

Окончив местную начальную и манчестерскую муниципальную среднюю школу в 1908 году, Чедвик поступил в Манчестерский университет, собираясь изучать математику. По недоразумению с ним провели собеседование по физике. Слишком скромный, чтобы указать на ошибку, он решил сменить специализацию. Через три года он окончил университет с отличием по физике.

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В 1932 году, работая в исследовательском институте в Кембридже, Чедвик сделал фундаментальное открытие в области ядерной физики. Он обнаружил доселе неизвестную частицу в ядре атома, которая стала известна как нейтрон. Такое название частица получила из-за отсутствия какого-либо электрического заряда.

Мысль о существовании этой элементарной частицы пришла в голову Чедвику ещё в годы его ученичества, когда он работал с Резерфордом. Вместе они выяснили, что атом в целом нейтрален, потому что заряд протонов в ядре совпадает с зарядом электронов. Но это совершенно не объясняло массы ядер, которая значительно превышала массу протонов, которые должны были в нем находиться. Единственным исключением был атом водорода.

В 1921 году Чедвик стал доктором физических наук и получил место в ученом совете Гонвилл-энд-Кайус-колледжа. Всё это время он занимался изучением распада легких ядер под воздействием бомбардировки альфа-частицами. Мысль о нейтральной частице, тем не менее, не оставляла его, и он искал способ доказать её существование.

А в 1930 году немецкие ученые заметили, что при бомбардировке бериллия альфа-частицами он испускает особое излучение, обладающее повышенной проникающей силой. Чедвик предположил, что это и есть поток нейтральных частиц. Позже рядом опытов он подтвердил свою гипотезу.

Открытие нейтрона, нейтральной частицы, которая не отталкивалась от положительного ядра и могла выбивать из него протоны, было первым шагом к расщеплению ядра урана. За важное открытие Чедвик был награжден Нобелевской премией в 1935 году. Тогда же он перешел в Ливерпульский университет, чтобы создать новый центр физических ядерных исследований. Здесь ученый следил за модернизацией университетского оборудования и руководил строительством циклотрона – установки для ускорения заряженных частиц.

С началом Второй мировой войны он вошел в состав группы ученых, разрабатывающих атомное оружие. Однако, после того как Англия решила присоединиться к американской программе создания ядерного оружия (Манхэттенский проект), Чедвик с коллегами был направлен в США, где в 1943-1945 годах координировал усилия британских ученых, работавших над Манхэттенским проектом.

Вернувшись после окончания войны в Ливерпульский университет, Чедвик в 1948 году отошел от активной научной деятельности и возглавил Гонвилл-энд-Кайус-колледж. Последние годы жизни он прожил в Кембридже вместе с женой и дочерьми.

Получив дворянское звание в 1945 году, Чедвик являлся обладателем почетных степеней нескольких британских университетов и был членом многих научных обществ и академий мира. Кроме Нобелевской премии, ученый был награжден медалью Хьюгса и медалью Копли Королевского общества, медалью «За заслуги» правительства США, медалью Франклина Франклиновского института и медалью Гутри Физического института в Лондоне.

Джеймс Чедвик скончался 24 июля 1974 года в Кембридже.

Напомним, днем ранее мы вспоминали управляемый полет дирижабля и появление стрептомицина.