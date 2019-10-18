Плазма из винограда в микроволновке: Эксперименты

Проверка эксперимента по получению плазмы.

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Если разрезать виноградинку пополам и положить в микроволновку, можно получить плазму. Пожалуйста, будьте осторожны, если решите повторить этот эксперимент: не устанавливайте таймер надолго, убедитесь, что помещение хорошо проветривается и не стойте близко. Не забывайте, что любые тарелки, блюдца и крышечки сильно нагреваются!