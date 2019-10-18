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Плазма из винограда в микроволновке: Эксперименты

Комментариев: 2
Проверка эксперимента по получению плазмы.

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Если разрезать виноградинку пополам и положить в микроволновку, можно получить плазму. Пожалуйста, будьте осторожны, если решите повторить этот эксперимент: не устанавливайте таймер надолго, убедитесь, что помещение хорошо проветривается и не стойте близко. Не забывайте, что любые тарелки, блюдца и крышечки сильно нагреваются!

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (2)
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Meritus    18.10.2019, 17:02
Оценка:  0
Meritus
Експеримент іде 40 сек. Решту часу трепня і вереск.
гость  (аноним)  18.10.2019, 16:28
Оценка:  +1
гость
Плазменные идиоты.
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