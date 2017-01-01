Virgin Galactic показала свои космические костюмы

Костюмы создавали два года.

Дата первого в мире коммерческого космического полета еще даже не подтверждена, но костюмы для будущих пассажиров в стиле «Звездного пути» уже готовы и ждут своих хозяев.

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Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон в среду представил индивидуальные костюмы, которые будут носить первые частные астронавты.

Американский дизайнер спортивной одежды Under Armour «работал над этим проектом около двух лет днем ​​и ночью», - сказал Брэнсон, который сам выступал в роли модели на презентации в симуляторе прыжков с парашютом под Нью-Йорком.

69-летний британский миллиардер продемонстрировал личный костюм синего цвета, который он планирует надеть во время первого полета своей компании - где-то в 2020 году.

«Космические скафандры являются частью иконографии первого космического века. Наши визуальные впечатления от полета человека в космос и от того, что носят космонавты, неразрывно связаны», - объяснил Брэнсон. «Мне нравится, как выглядит космическая одежда, и мне нравится, как она выглядит».

«Мне также нравится тот факт, что в следующий раз, когда я надену его, я буду на пути в космос».

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По словам президента Armor Кевина Планка, создатели костюмов подошли к дизайну так же, как и к одежде для экстремальных видов спорта.

Материал для костюма, нижнего белья и ботинок был выбран из-за их способности помочь в регулировании температуры и влажности тела.

Прозрачный внутренний карман был добавлен таким образом, чтобы исследователи космоса могли хранить фотографии своих близких "буквально ... близко к сердцу", говорится в заявлении Virgin Galactic.

И они спроектированы так, чтобы владельцы могли идеально вписаться в сидения космического корабля.

Каждый космический турист получит свой собственный костюм, который он сможет забрать с собой, с ярлыком со своим именем и флагом своей страны.

«Возможность прикоснуться к костюму равносильна прикосновению к космическому кораблю в первый раз», - сказал британец Тревор Битти, один из 600 клиентов, уже купивший билет на первые полеты Virgin Galactic. «Это ощутимо».

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«Это новый этап, в котором мы участвуем, и стали еще ближе», - сказал он. «Но мы все еще терпеливы, мы можем подождать».

Virgin Galactic, которая была основана в 2004 году, потратила годы на разработку своей космической программы, но после несчастного случая со смертельным исходом в 2014 году дважды переносила дату первого полета с клиентами на борту.

Компания планирует предлагать полеты в невесомость одновременно шести пассажирам по цене 250 000 долларов США (225 750 евро).

Американский производитель спортивной одежды Under Armor разработал новые космические костюмы для предстоящих коммерческих полетов Virgin Galactic

Клиенты-астронавты смогут плавать в каюте корабля и смотреть в иллюминаторы, чтобы увидеть изгиб Земли в окружении мрака космоса.

Костюмы Virgin Galactic были обнародованы после презентации НАСА новых прототипов униформы для «настоящих» американских астронавтов, которые должны вернуться на Луну в 2024 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic хочет увеличить стоимость билетов для космотуристов.