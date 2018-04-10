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Microsoft исправила все ошибки обновлений в Windows 10

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Пока исправления коснулись только тестовой версии.
Обновление исправит все ошибки
Обновление исправит все ошибки
overclockers.ru

Сегодня стало известно о выпуске очередного обновления для операционной системы Windows 10 за номером 18362.10024, которое получат только инсайдеры. Как сообщается - это одно из последних обновлений перед выпуском масштабной версии 1909 в ноябре.

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Еще раньше Microsoft сообщала о том, что следующая версия Windows 10 не получит никаких нововведений. Вместо этого разработчик сосредоточится на стабильности операционной системы. Так, после череды неудачных критических обновлений у пользователей то и дело случались проблемы с меню «Пуск», появлением красного экрана, нерабочими драйверами принтеров и многие другие, которые до сих пор не удалось решить. 

Как заявляют инсайдеры уже протестировавшие новое обновление Windows 10 18362.10024, Microsoft наконец удалось добиться стабильности, которой от компании ждали с мая 2019 года. Напомним, именно тогда вышло обновление 1903, ставшее причиной множества багов и глюков у сотен тысяч пользователей. Будем надеяться, что на этот раз операционная система Windows 10 станет такой, какой бы её хотели видеть пользователи. 

Напомним, ранее сообщалось, что в обновлении Windows 10 нашли ошибку, которая грозит 50 млн пользователей.

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Теги: обновление, Windows 10
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