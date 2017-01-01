Что будет, если смешать Кока-Колу с ментосом под водой: Эксперименты
Будет ли напиток вести себя так же?
Читай также: Магнетронная пушка из микроволновки: Эксперименты
Блогеры из TimOn ChaveS попробовали сделать реакцию Кока-Колы + Ментос и модой под водой в аквариуме.
Также в аквариуме проверили, как открывается шампанское, как открывается банка с газировкой и как лопается шарик.
Напомним, блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил