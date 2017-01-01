Что будет, если смешать Кока-Колу с ментосом под водой: Эксперименты

Будет ли напиток вести себя так же?

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Блогеры из TimOn ChaveS попробовали сделать реакцию Кока-Колы + Ментос и модой под водой в аквариуме.

Также в аквариуме проверили, как открывается шампанское, как открывается банка с газировкой и как лопается шарик.

Напомним, блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.