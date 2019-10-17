Названы лучшие бренды мира

В первой десятке только три бренда не связаны с технологиями.

Компания Samsung объявила сегодня о том, что она разместилась на шестой позиции в списке Best Global Brands 2019, опубликованном агентством Interbrand.

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Рейтинг в данном случае формируется на основе стоимости бренда. Samsung в этом году оценили в 61,1 млрд долларов, что на 2% больше, чем годом ранее.

На первом месте с оценкой в 234,2 млрд долларов и ростом на 9% разместилась Apple. Второе занимает Google, оценка которой — 167,7 млрд долларов, а замыкает тройку лидеров Amazon со 125,3 млрд. В десятке также можно отметить Microsoft, которая заняла четвёртое место со 108,9 млрд долларов.

Среди десятки лидеров наибольший рост показала Amazon (на 24%), а худший показатель у Coca-Cola, которая просела на 4%. Если же брать всю сотню компаний, то сильнее всех выросла Mastercard (на 25%), а наибольший спад показала General Electric (на 22%).

Напомним, ранее сообщалось, что Apple и Google снова стали самыми дорогими брендами.