Google похоронил еще два проекта

Закрыты проекты очков виртуальной реальности и камеры с искусственным интеллектом.

Недавно стало известно о закрытии очередного проекта Google Daydream View — гарнитуры виртуальной реальности, но снискавшей популярности у покупателей. Как оказалось, почти сразу же вслед за ней на знаменитое «кладбище» проектов компании отправилась ещё одна некогда перспективная разработка.

Google Daydream View

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Проект Google Clips представлял собой компактную широкоугольную камеру с искусственным интеллектом, предназначенную для автоматической съёмки коротких видеороликов с участием попавшими в кадр людей. По задумке разработчиков, установив несколько таких камер в доме, пользователи могли бы не волноваться, что пропустят первые шаги своего ребёнка или другие волнующие моменты жизни.

Google Clips google

На деле картина оказалась более прозаичной — эксперты, получившие камеру стоимостью $249 для тестирования, утверждали, что за неделю они не смогли снять ничего интересного, а из 500 полученных клипов для просмотра годились не более 12. Позднее гаджет исчез из официального интернет-магазина корпорации без предварительных объявлений.

На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе устройства представители Google не ответили.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрыл свою соцсеть и запустил новую.