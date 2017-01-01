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Ватикан выпустил умные четки

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Четки имеют функцию умного браслета.
Click To Pray eRosary
Click To Pray eRosary
vaticannews.va

Большинство современных гаджетов на рынке разработаны именитыми компаниями по производству электроники, но в этом году у них появился необычный конкурент. Свой гаджет неожиданно представил Ватикан — несмотря на тематическое исполнение, новинка выполнена в привычном многим пользователям форм-факторе умного браслета.

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Устройство под названием Click To Pray eRosary, разработанное компанией GadgeTek Inc, представляет собой чётки из бусин чёрного агата и гематита с набором датчиков. В комплект также входит брелок в форме креста, с помощью которого активируется гаджет.

Click To Pray eRosary
Click To Pray eRosary
vaticannews.va

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Фирменное мобильное приложение содержит не только аудиоматериалы, эксклюзивные изображения и персонализированный контент для католиков, но и выполняет функции мониторинга активности при ношении чёток на запястье.

Новинка совместима со смартфонами и планшетами на iOS и Android и уже поступила в продажу по цене €99.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский зажег рождественскую елку при помощи планшета.

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Теги: Ватикан, четки, умный браслет
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