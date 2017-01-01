Windows 8.1 Mobile умрет в декабре
Два года назад Microsoft перестала выпускать обновления для смартфонов, работающих под управлением операционки Windows Phone. Но пользоваться устройствами никто не мешал.
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Теперь компания объявила, что с 16 декабря магазин приложений Windows Phone Store, доступный на устройствах с Windows Phone 8.1, перестанет работать. Уже установленные программы продолжат работать какое-то время, но без обновлений долго не продержатся. Да и повторно скачать удаленные приложения не получится.
Microsoft рекомендует обновиться всем владельцам до Windows 10 Mobile в ближайшее время. Это касается:
▪️ Microsoft Lumia 430
▪️ Microsoft Lumia 435
▪️ Microsoft Lumia 532
▪️ Microsoft Lumia 535
▪️ Microsoft Lumia 540
▪️ Nokia Lumia 635 (версия с 1 ГБ ОЗУ)
▪️ Nokia Lumia 636
▪️ Nokia Lumia 638
▪️ Microsoft Lumia 640
▪️ Microsoft Lumia 640 XL
▪️ Nokia Lumia 730
▪️ Nokia Lumia 735
▪️ Nokia Lumia 830
▪️ Nokia Lumia 929
▪️ Nokia Lumia Icon
▪️ Nokia Lumia 930
▪️ Nokia Lumia 1520
Напомним, поддержка Windows 10 Mobile закончится 10 декабря, обновлений операционки приходить больше не будет.
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