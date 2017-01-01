Windows 8.1 Mobile умрет в декабре

С этого момента закроется магазин приложений.

Два года назад Microsoft перестала выпускать обновления для смартфонов, работающих под управлением операционки Windows Phone. Но пользоваться устройствами никто не мешал.

Читай также: От "единицы" до "десятки": 30 лет Windows

Теперь компания объявила, что с 16 декабря магазин приложений Windows Phone Store, доступный на устройствах с Windows Phone 8.1, перестанет работать. Уже установленные программы продолжат работать какое-то время, но без обновлений долго не продержатся. Да и повторно скачать удаленные приложения не получится.

Microsoft рекомендует обновиться всем владельцам до Windows 10 Mobile в ближайшее время. Это касается:

▪️ Microsoft Lumia 430

▪️ Microsoft Lumia 435

▪️ Microsoft Lumia 532

▪️ Microsoft Lumia 535

▪️ Microsoft Lumia 540

▪️ Nokia Lumia 635 (версия с 1 ГБ ОЗУ)

▪️ Nokia Lumia 636

▪️ Nokia Lumia 638

▪️ Microsoft Lumia 640

▪️ Microsoft Lumia 640 XL

▪️ Nokia Lumia 730

▪️ Nokia Lumia 735

▪️ Nokia Lumia 830

▪️ Nokia Lumia 929

▪️ Nokia Lumia Icon

▪️ Nokia Lumia 930

▪️ Nokia Lumia 1520

Напомним, поддержка Windows 10 Mobile закончится 10 декабря, обновлений операционки приходить больше не будет.