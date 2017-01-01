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Windows 8.1 Mobile умрет в декабре

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С этого момента закроется магазин приложений.
Windows 8.1 Mobile окончательно умрет
Windows 8.1 Mobile окончательно умрет
iphones.ru

Два года назад Microsoft перестала выпускать обновления для смартфонов, работающих под управлением операционки Windows Phone. Но пользоваться устройствами никто не мешал.

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Теперь компания объявила, что с 16 декабря магазин приложений Windows Phone Store, доступный на устройствах с Windows Phone 8.1, перестанет работать. Уже установленные программы продолжат работать какое-то время, но без обновлений долго не продержатся. Да и повторно скачать удаленные приложения не получится.

Microsoft рекомендует обновиться всем владельцам до Windows 10 Mobile в ближайшее время. Это касается:

▪️ Microsoft Lumia 430
▪️ Microsoft Lumia 435
▪️ Microsoft Lumia 532
▪️ Microsoft Lumia 535
▪️ Microsoft Lumia 540
▪️ Nokia Lumia 635 (версия с 1 ГБ ОЗУ)
▪️ Nokia Lumia 636
▪️ Nokia Lumia 638
▪️ Microsoft Lumia 640
▪️ Microsoft Lumia 640 XL
▪️ Nokia Lumia 730
▪️ Nokia Lumia 735
▪️ Nokia Lumia 830
▪️ Nokia Lumia 929
▪️ Nokia Lumia Icon
▪️ Nokia Lumia 930
▪️ Nokia Lumia 1520

Напомним, поддержка Windows 10 Mobile закончится 10 декабря, обновлений операционки приходить больше не будет.

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Теги: Windows 10 Mobile
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