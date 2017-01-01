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Вермишель быстрого приготовления своими руками: Эксперименты

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Можно ли сделать аналог Мивины или Роллтона в домашних условиях?

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Блогеры из GopherVid решили повторить очень интересный товар. Точнее, его не существует - это дорогая и не вредная лапша быстрого приготовления. Если вы хотите сделать Мивину своими руками, возможно это видео вам поможет. 

Но, предупредим. На создание одного пакета ушло 4300 грн. 

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.

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Теги: видео, эксперименты
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