Samsung патентует челку навыворот для смартфонов

Камера будет выступать сверху.

Все чаще производители смартфонов стали придумывать различные ухищрения для достижения максимальной площади экрана без отказа от фронтальной камеры. На этот раз свой вариант решения имеющейся проблемы разработала Samsung — в сети появилась информация о новом патенте компании, согласному которому южнокорейский гигант предлагает еще более оригинальный вариант размещения фронтальной камеры, чем “челка” и “капля”.

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По всей видимости, в Samsung решили действовать от противного — если людям не нравятся челки за то, что они съедают полезную площадь экрана, какой вариант решения проблемы будет идеальным? Правильно! Вынести челку за пределы дисплея. Именно подобного рода патент зарегистрировало ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея. Согласно теперь уже общедоступному документу, модуль фронтальной камеры, разговорный динамик, а также остальные датчики и элементы, обычно располагающиеся в верхней части смартфона, будут вынесены на поверхность “обратной челки”.

Патентная заявка letsgodigital.org

И несмотря на то, что подобные решения уже были зарегистрированы и другими производителями мобильных телефонов, никто из них подобное решение не поспешил реализовать. А учитывая, что Samsung последнее время любит экспериментировать с дизайном своих устройств, вполне вероятно, что в одном из грядущих смартфонов компании мы увидим подобное исполнение “челки”.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал смартфон с вырезом над экраном.