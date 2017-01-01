Кто снимает лучше - iPhone 11 или Pixel 4? Сравнение
Посмотрите сами и сравните.
Камера всегда была одним из главных достоинств смартфонов Google, и новый Pixel 4 исключением не стал. Его оснастили двойным фотомодулем, дополненным рядом различных технологий, улучшающих качество снимков. Насколько эта камера хороша и может ли флагман конкурировать с iPhone 11 Pro, уже выяснили зарубежные журналисты.
Читай также: В iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфоновДля начала напомним характеристики камер:
Pixel 4 iPhone 11 Pro
12,2 Мп, f/1.7, 1,4 мкм, OIS
16 Мп, f/2.4, 1 мкм, OIS, оптический и гибридный зум
12 Мп, f/1.8, OIS
12 Мп, f/2.4, угол обзора 120°
12 Мп, f/2.0, оптический и гибридный зум
Все снимки на смартфоны выполнены в одно и то же время, в автоматическом режиме при помощи стандартных приложений для съёмки.
Ниже и далее: Pixel 4 — слева, iPhone 11 Pro — справа.
Напомним, ранее сообщалось, что смартфоны Google Pixel 4 раздавали в коробке с пиццей.
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