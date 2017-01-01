Кто снимает лучше - iPhone 11 или Pixel 4? Сравнение

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У кого камера лучше? lifehacker.ru

Камера всегда была одним из главных достоинств смартфонов Google, и новый Pixel 4 исключением не стал. Его оснастили двойным фотомодулем, дополненным рядом различных технологий, улучшающих качество снимков. Насколько эта камера хороша и может ли флагман конкурировать с iPhone 11 Pro, уже выяснили зарубежные журналисты.

Читай также: В iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфонов Для начала напомним характеристики камер: Для начала напомним характеристики камер:

Pixel 4 iPhone 11 Pro

12,2 Мп, f/1.7, 1,4 мкм, OIS

16 Мп, f/2.4, 1 мкм, OIS, оптический и гибридный зум

12 Мп, f/1.8, OIS

12 Мп, f/2.4, угол обзора 120°

12 Мп, f/2.0, оптический и гибридный зум

Все снимки на смартфоны выполнены в одно и то же время, в автоматическом режиме при помощи стандартных приложений для съёмки.

Ниже и далее: Pixel 4 — слева, iPhone 11 Pro — справа.