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Двуногого робота Digit научили носить коробки

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Робот также может балансировать на одной ноге.
Робот носит коробки
Робот носит коробки
Скриншот видео

Первая версия двуногого робота Digit была представлена в начале текущего года; теперь же компания Agility Robotics презентовала вторую версию — v2, которая получила ряд новых способностей.

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Как отмечается, специалисты компании усовершенствовали конструкцию ног робота — так, что он может балансировать на одной ноге, а также способен переносить коробки с места на место. Последнюю способность Agility Robotics показала на видео.

По словам компании, робот самостоятельно захватывал, поднимал и опускал коробку и самостоятельно выполнял шаги, поддерживая баланс, однако на данный момент разработка не способна сама простраивать маршрут — и за это отвечал оператор.

В 2020 году Agility Robotics планирует представить третью — коммерческую — версию Digit, которую смогут приобрести компании.

Напомним, ранее Ford показал двуногого робота для переноски грузов.

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Теги: робот, видео
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