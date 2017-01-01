Электровелосипед из стиральной машинки: Эксперименты

Велосипед с мотором из подручных материалов.

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Настало время собрать мощный электровелосипед с мотором от стиральной машинки автомат.

Чтобы получить 220 вольт для питания этого мотора, блогеры решили приделать ручку газа к простейшей плате инвертора с Aliexpress повышающей 24 вольта в 220 Вольт.

Напомним, ранее блогеры создавали луч смерти своими руками.