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Электровелосипед из стиральной машинки: Эксперименты

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Велосипед с мотором из подручных материалов.

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Настало время собрать мощный электровелосипед с мотором от стиральной машинки автомат.

Чтобы получить 220 вольт для питания этого мотора, блогеры решили приделать ручку газа к простейшей плате инвертора с Aliexpress повышающей 24 вольта в 220 Вольт.

Напомним, ранее блогеры создавали луч смерти своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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