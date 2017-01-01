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Huawei покажет смартфон нового типа

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Презентация должна пройти 17 октября.
Постер презентации
Постер презентации
huawei

В Сети появилась информация о том, что компания Huawei 17 октября в Париже покажет какой-то совершенно новый смартфон с совершенно новым экраном.

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Источник называет устройство All-Screen Smartphone Category. Есть предположение, что это может быть первый серийный смартфон с фронтальной камерой, спрятанной под дисплей. Такие прототипы мы уже в этом году видели, но тогда ряд специалистов говорил, что серийные модели выйдут в лучшем случае в 2020 году.

Также можно предположить, что Huawei покажет нечто, похожее на Xiaomi Mi Mix Alpha. В любом случае, судя по формулировке, это должно быть нечто совершенно новое как минимум для самой Huawei.

Напомним, ранее Huawei представил собственную замену Android.

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Теги: Huawei, смартфон, презентация
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