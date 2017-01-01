Сколько можно наклеить защитных стекол на смартфон: Эксперименты
Защитные стекла нужны для защиты смартфонов. А сколько максимально можно их наклеить?
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Блогеры из It's Mamix решили впервые провести эксперименты над телефонами. И это, наверное, странные и в то же время эпичные эксперименты. И как же вы думаете, сколько слоев нужно защитного стекла, чтобы сенсор iPhone перестал работать?
Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.
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