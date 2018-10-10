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Microsoft перенесла запуск октябрьского обновления Windows 10

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Теперь оно должно выйти в ноябре.
Обновление Windows 10 выйдет в ноябре
Обновление Windows 10 выйдет в ноябре
ixbt.com

Как ожидалось, компания Microsoft должна была завершить работу на полугодовым крупным обновлением операционной системы Windows в сентябре и выпустить его для производителей в октябре. 

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Такие ожидания вполне укладывались в традиционную схему. В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.  

Ожидаемое обновление под кодовым названием Windows 10 19H2 должно выйти под номером 1909, что приводит нас к мысли о завершении разработки в сентябре 2019 года и выпуску в октябре. Судя по всему, этим ожиданиям не суждено оправдаться. 

Как сообщил главный редактор WindowsCentral Зак Боуден (Zac Bowden) на своей страничке в социальной сети Twitter, работа над Windows 10 19H2 завершится в конце следующей неделе и релиз можно ожидать в начале ноября. Впрочем, есть небольшая вероятность, что публичный релиз состоится в конце октября. 

Напомним, ранее сообщалось, что в обновлении Windows 10 нашли ошибку, которая грозит 50 млн пользователей.

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Теги: Windows 10, обновление
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