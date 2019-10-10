Samsung выпустила детский планшет

Планшет создан на основе Galaxy Tab 8.0.

Компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab A Kids Edition (2019), который почти повторяет модель Galaxy Tab 8.0 (2019), представленную летом. Во всяком случае, по части железа. Новинка поставляется с комплектным чехлом и бесплатной пробной версией Samsung Kids — подписки для детей с системой родительского контроля.

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Планшет Kids Edition оснащён 8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1280 x 800, процессором Qualcomm Snapdragon 429, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ постоянной памяти, кардридером microSD, стереодинамиками, разъёмом для наушников и батареей ёмкостью 5100 мА·ч.

Основная камера получила сенсор на 8 МП, фронтальная — 2 МП. Есть адаптеры WiFi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Стоимость устройства составляет 150 долларов. Годичная подписка стоит 60 долларов.

Пока не уточняется, появится ли новинка в России или так и останется зарубежным эксклюзивом. Однако было б неплохо, если бы производитель добавил РФ в список стран для продажи Galaxy Tab A Kids Edition (2019).

Напомним, ранее сообщалось, что ребенок заблокировал телефон матери на 47 лет.