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Samsung выпустила детский планшет

Комментариев: 2
Планшет создан на основе Galaxy Tab 8.0.
Galaxy Tab A Kids Edition (2019)
Galaxy Tab A Kids Edition (2019)
Samsung

Компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab A Kids Edition (2019), который почти повторяет модель Galaxy Tab 8.0 (2019), представленную летом. Во всяком случае, по части железа. Новинка поставляется с комплектным чехлом и бесплатной пробной версией Samsung Kids — подписки для детей с системой родительского контроля.

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Планшет Kids Edition оснащён 8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1280 x 800, процессором Qualcomm Snapdragon 429, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ постоянной памяти, кардридером microSD, стереодинамиками, разъёмом для наушников и батареей ёмкостью 5100 мА·ч.

Основная камера получила сенсор на 8 МП, фронтальная — 2 МП. Есть адаптеры WiFi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Стоимость устройства составляет 150 долларов. Годичная подписка стоит 60 долларов.

Пока не уточняется, появится ли новинка в России или так и останется зарубежным эксклюзивом. Однако было б неплохо, если бы производитель добавил РФ в список стран для продажи Galaxy Tab A Kids Edition (2019).

Напомним, ранее сообщалось, что ребенок заблокировал телефон матери на 47 лет.

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Теги: планшет, Samsung
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.10.2019, 15:34
Оценка:  0
гость
Бигмир, а на кой нам знать будет от в паРашке или не будет?
гость  (аноним)  10.10.2019, 15:25
Оценка:  0
гость
"Пока не уточняется, появится ли новинка в России или так и останется зарубежным эксклюзивом. Однако было б неплохо, если бы производитель добавил РФ в список стран для продажи Galaxy Tab A Kids Edition (2019)."
Почему мы так переживаем за Россию? Вы бы хоть проверяли что копируете..
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