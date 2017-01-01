Google покажет свои первые умные часы
15 октября состоится презентация Google, на которой IT-гигант покажет новые продукты. Помимо смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, будут представлены первые «умные» часы Pixel Watch. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
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Слухи об этом аксессуаре Google ходят еще с прошлого года. Многие ждали, что компания представит «умные» часы осенью 2018-го вместе со смартфоном Pixel 3, однако этого так и не произошло.
В январе Google выкупил у часового производителя Fossil «интеллектуальную собственность» на 40 миллионов долларов. В нее входил патент на традиционные аналоговые часы с «умными» функциями. Вероятно, это как-то связано с грядущим устройством.
Опубликованный в апреле патент давал представление, какими станут первые часы в линейке Pixel. Так, у них будут круглые корпус и дисплей, универсальное крепление ремешка и датчики на тыльной стороне.
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Также фирменный ремешок оснащен механизмом для быстрой замены. Впрочем, вместо него вполне можно поставить классический ремешок 22 мм.
Кроме того, в патенте изображен вариант дизайна, похожий на Apple Watch. Однако, скорее всего, часы от Google будут круглыми — именно под такие дисплеи заточена фирменная операционная система Wear OS от Google.
Узнать все детали сможем уже во вторник, когда состоится мероприятие Made by Google 2019.
Напомним, ранее сообщалось, что в честь 20-летия Google показал будущее поиска.
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