Видео дня: Мерзкие кроссовки челлендж и Comment Out #13

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МЕРЗКИЕ КРОССОВКИ ЧЕЛЛЕНДЖ

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В этом ролике будут страдать ноги. Блогеры из A4 вдохновились идей Вечернего Урганта и решили сделать челлендж. У низ было шесть пар кроссовок, которые наполнили жидкостями. Как изменились кроссовки - узнаешь в конце ролика.

Comment Out #13/ Илья Прусикин х Регина Тодоренко

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Илья Прусикин и Регина Тодоренко решили поучаствовать в Comment Out, где им предстоит вытягивать “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф. Сезон 9 и Нурлан Сабуров у Дудя