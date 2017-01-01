Слайм против розетки: Эксперименты

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Блогеры из Live Today решили проверить, что случится со слаймом, если он попадет в розетку под напряжение 220 Вольт.

Также проверили банку с Нутеллой, колбасу и сырое яйцо.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно высокое напряжение.