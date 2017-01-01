Слайм против розетки: Эксперименты
Внимание, не повторяйте это дома!
Читай также: Может ли муха летать в вакууме: Эксперимент блогеров
Блогеры из Live Today решили проверить, что случится со слаймом, если он попадет в розетку под напряжение 220 Вольт.
Также проверили банку с Нутеллой, колбасу и сырое яйцо.
Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно высокое напряжение.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил