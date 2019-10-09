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Очки виртуальной реальности от Apple выйдут в 2020 году

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Производство должно начаться уже в этом году.
Умные очки выйдут в 2020 году
Умные очки выйдут в 2020 году
onliner.by

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, который специализируется на продукции Apple, сообщил, что в 2020 году компания собирается выпустить совершенно новый инновационный продукт. По словам аналитика, массовое производство очков дополненной реальности начнется уже в этом квартале, а на рынке они появятся во втором квартале 2020 года.

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Они не будут отдельным продуктом, а станут очередным компаньоном смартфонов Apple. То есть для корректной работы очков потребуется сопряжение с iPhone. Если помните, в свое время с очками дополненной реальности экспериментировала компания Google, но от их массового выпуска в итоге решено было отказаться.

К тому же, по данным аналитика, в следующем году компания Apple собирается запартнериться со сторонними компаниями в выпуске шлемов дополненной реальности. А также выпустить смартфон в стиле ожидаемого iPhone SE 2.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 2020 года лишится моноброви и получит тонкую рамку.

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Теги: Apple, очки виртуальной реальности
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гость  (аноним)  09.10.2019, 15:50
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