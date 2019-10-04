Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: МастерШеф. Сезон 9 и Нурлан Сабуров у Дудя

Комментариев: 0
В тренде - ТВ-шоу и интервью.

Нурлан Сабуров - семья, страх, ЧтоБылоДальше / вДудь

Нурлан Сабуров - звезда стендапа на ТНТ и шоу ЧтоБылоДальше - дал интервью Дудю. Он рассказал, как начал вести ЧтоБылоДальше, о своей семье, жене и Казахстане.

МастерШеф. Сезон 9. Выпуск 6 от 04.10.2019

Читай также: Видео дня: OXXXYMIRON. Пародия и 14 лайфхаков для рисования

Осознанное потребление и здоровый образ жизни – неотъемлемые элементы жизни современного человека. Вот и участники будут приобщаться к современным трендам в добровольно-принудительном порядке. Сначала они будут готовить с минимальными отходами, затем тщательно проверят соблюдение санитарных норм на кухне. А в качестве физкультминутки – займутся кроссфитом с использованием холодильника и детской коляски! Будьте в курсе современных трендов – смотрите онлайн 6 выпуск шоу Мастер Шеф сезон 9.

Напомним, днем ранее в тренды попали На что готовы девушки ради iPhone и Топ-модель по-украински.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь