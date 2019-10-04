Видео дня: МастерШеф. Сезон 9 и Нурлан Сабуров у Дудя

В тренде - ТВ-шоу и интервью.

Нурлан Сабуров - семья, страх, ЧтоБылоДальше / вДудь

Нурлан Сабуров - звезда стендапа на ТНТ и шоу ЧтоБылоДальше - дал интервью Дудю. Он рассказал, как начал вести ЧтоБылоДальше, о своей семье, жене и Казахстане.

МастерШеф. Сезон 9. Выпуск 6 от 04.10.2019

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Осознанное потребление и здоровый образ жизни – неотъемлемые элементы жизни современного человека. Вот и участники будут приобщаться к современным трендам в добровольно-принудительном порядке. Сначала они будут готовить с минимальными отходами, затем тщательно проверят соблюдение санитарных норм на кухне. А в качестве физкультминутки – займутся кроссфитом с использованием холодильника и детской коляски! Будьте в курсе современных трендов – смотрите онлайн 6 выпуск шоу Мастер Шеф сезон 9.

Напомним, днем ранее в тренды попали На что готовы девушки ради iPhone и Топ-модель по-украински.