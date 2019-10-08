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Создатель Android выпустил смартфон нового типа

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Он не похож на современные устройства.
Essential Phone 2
Essential Phone 2
twitter.com

В прошлом месяце Essential подтвердила, что второй смартфон от создателя Android Энди Рубина (Andy Rubin) «находится в стадии тестирования». Вчера генеральный директор Энди Рубин поделился фотографиями очень странного смартфона, который в итоге должен оказаться моделью Essential Phone 2.

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Смартфон в силу своего форм-фактора больше напоминает пульт дистанционного управления с вытянутым сенсорным экраном. В левом верхнем углу располагается врезанная в экран фронтальная камера. Смартфон по всему периметру экрана окружен рамкой одинаковой ширины.

На фотография мы видим такие приложения, как «Календарь», «Карты», «Погода», Spotify и Uber. Генеральный директор Essential называет форм-фактор устройства «радикально другим».

На задней панели следующего телефона Essential Phone располагается большая одинарная камера в выступающем блоке, ниже расположено углубление, которое напоминает дактилоскопический датчик.

На правой стороне находятся кнопки включения и регулировки громкости. Прототип выполнен в четырех ярких цветах из материала GEM Colorshift, который переливается различными оттенками.

Компания утверждает, что это телефон совершенно нового типа, позволяющий переосмыслить ваш взгляд на мобильные устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель Android пообещал представить новый смартфон.

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Теги: Essential Phone 2, Essential Phone
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