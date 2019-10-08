Создатель Android выпустил смартфон нового типа

Он не похож на современные устройства.

В прошлом месяце Essential подтвердила, что второй смартфон от создателя Android Энди Рубина (Andy Rubin) «находится в стадии тестирования». Вчера генеральный директор Энди Рубин поделился фотографиями очень странного смартфона, который в итоге должен оказаться моделью Essential Phone 2.

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Смартфон в силу своего форм-фактора больше напоминает пульт дистанционного управления с вытянутым сенсорным экраном. В левом верхнем углу располагается врезанная в экран фронтальная камера. Смартфон по всему периметру экрана окружен рамкой одинаковой ширины.

На фотография мы видим такие приложения, как «Календарь», «Карты», «Погода», Spotify и Uber. Генеральный директор Essential называет форм-фактор устройства «радикально другим».

На задней панели следующего телефона Essential Phone располагается большая одинарная камера в выступающем блоке, ниже расположено углубление, которое напоминает дактилоскопический датчик.

На правой стороне находятся кнопки включения и регулировки громкости. Прототип выполнен в четырех ярких цветах из материала GEM Colorshift, который переливается различными оттенками.

Компания утверждает, что это телефон совершенно нового типа, позволяющий переосмыслить ваш взгляд на мобильные устройства.

GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что создатель Android пообещал представить новый смартфон.