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Туристы смогут посетить щит управления 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС

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Можно увидеть, где началась самая масштабная радиационная катастрофа.
На ЧАЭС будут водить экскурсии
На ЧАЭС будут водить экскурсии
molbuk.ua

Несмотря на то, что зона отчуждения вокруг ЧАЭС на протяжении нескольких десятилетий посещается экскурсиями, в БЩУ не допускали никого, кроме специалистов и отдельных журналистов. Ситуация должна измениться уже в ближайшее время, сообщает CNN.

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Туристические компании, специализирующиеся на экскурсиях в Чернобыль, подтвердили журналистам, что БЩУ 4-го энергоблока станет ещё одним открытым для посещения пунктом ЧАЭС. Желающих своими глазами увидеть место, где принимались решения, которые привели к самой масштабной в истории мировой атомной энергетики катастрофе, облачат в полный комплект защитной одежды и допустят в щит управления на 5 минут. Связано это с тем, что уровень радиации в этом помещении может быть в 40000 раз выше обычного.

Напомним, в июле 2019 года правительство Украины официально объявило Чернобыль туристической достопримечательностью, что сделало возможным официальные поездки для всех желающих в зону отчуждения, которые ранее носили полулегальный или полностью нелегальный характер.

Напомним, ранее блогеры показали, что находится внутри Чернобыльской АЭС.

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Теги: Чернобыльская АЭС, экскурсия, туризм
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