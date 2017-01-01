Плутоний - самый секретный металл на Земле: Эксперименты

Что вы знаете о плутонии?

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Как впервые был добыт плутоний, какова история его создания и зачем нужен этот металл? И можно ли получить плутоний самостоятельно? Спойлер - нет. Но сам процесс получения плутония блогер Thoisoi показал на видео.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самый черный цвет в мире.