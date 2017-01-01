9 украинских стартапов, которые заслуживают вашего внимания

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке идей, отечественные стартапы вызывают интерес инвесторов и получают неплохие шансы на мировую известность.

В последнее время таких разработок появляется все больше и больше. Проблема в том, что в Украине почти нет площадок для публичной презентации изобретений. Но в нынешнем октябре авторы самых интересных стартапов 2017-2019 года представят свои разработки на фестивале Interpipe TechFest 2019 — где каждый посетитель сможет увидеть их и пообщаться с разработчиками

Какие они — перспективные украинские стартапы?

TenniRobo — робот-тренер по настольному теннису. Это миниатюрная пушка, которой можно управлять со смартфона. Игрок задает скорости и угол подачи мячей и программирует общую сложность тренировок. Подходит для использования дома или в спортзале, ведь робот служит заменой постоянном партнеру по тренировке.

Smart-ошейник RAWR — это устройство поможет владельцам отыскивать своих животных. А также контролировать состояние их здоровья, благодаря устройствам для измерения пульса, температуры и других жизненно важных показателей.

Kray Protection UAS — дрон для агробизнеса. По словам разработчиков — это технология, эффективно заменит обычные опрыскиватели. Главное преимущество дрона в том, что его использование обходится фермерам в 10 раз дешевле.

Senstone — кулон, что умеет записывать разговоры, переводить их в текстовый формат и передавать на смартфон. И все это без помощи привычной ручки и клочка бумаги.

Идея стартапа оказалась настолько популярной, что Senstone менее чем за месяц собрал на Kiсkstarter 300000 $.

Nuka Eternal Stationery — «вечный» блокнот. В принципе, на этих словах описание можно было бы завершить. Блокнот, страницы которого почти невозможно разорвать или повредить водой. А все записи в нем можно стирать и обновлять множество раз. В комплекте с блокнотом предлагается «вечный» карандаш - из сплава металлов.

Симулятор быта — тренажер реабилитации людей, которые потеряли навыки мелкой моторики рук. С его помощью люди смогут быстрее восстанавливаться после травмы или болезни.

SEM Drive — среди других хардверных стартапов на техфесте будут представлены устройство, позволит превратить обычный автомобиль в электромобиль. Таким образом авто станет более экономичным для владельца и позволит экономить на затратах на топливо и сервис.

Pix BackPack — рюкзак, имеет одно существенное отличие от других аналогов. Он оборудован LED-экраном, изображением на котором можно управлять с помощью мобильного приложения. Такой рюкзак способен транслировать настроение и видение владельца лучше любые аксессуары.

Kenvro — интерфейс, что упрощает использование векторных рисунков операционными системами. Эта технология позволяет запускать любые 2,5D игры на разных платформах - от ноутбука до смартфона. Она понравится всем, кто гонится за ощущением ностальгии по любимыми ретро-играми.

Увидеть и испытать все эти разработки можно будет 19-20 октября на главном инженерном шоу страны в Днепре, «Лавина».