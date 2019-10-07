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Ракета из огромной 30-ти литровой Колы с пропаном: Эксперименты

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Как высоко взлетит бутыль?

Если в колу добавить немного жидкого туристического газа для печек и перевернуть бутылку, то она полетит как ракета. Блогеры из Креосан нашли огромную бутылку Кока-Колы на 30 литров и решили с ней проделать этот эксперимент. 

Напомним, ранее блогеры показывали, как добыть золото из хлама.

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Теги: эксперименты, видео
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.10.2019, 16:34
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Говор дамбасяцкий? Шутки по-лугаццки?
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