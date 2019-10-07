Ракета из огромной 30-ти литровой Колы с пропаном: Эксперименты
Как высоко взлетит бутыль?
Если в колу добавить немного жидкого туристического газа для печек и перевернуть бутылку, то она полетит как ракета. Блогеры из Креосан нашли огромную бутылку Кока-Колы на 30 литров и решили с ней проделать этот эксперимент.
Напомним, ранее блогеры показывали, как добыть золото из хлама.
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