Ракета из огромной 30-ти литровой Колы с пропаном: Эксперименты

Как высоко взлетит бутыль?

Если в колу добавить немного жидкого туристического газа для печек и перевернуть бутылку, то она полетит как ракета. Блогеры из Креосан нашли огромную бутылку Кока-Колы на 30 литров и решили с ней проделать этот эксперимент.

Напомним, ранее блогеры показывали, как добыть золото из хлама.