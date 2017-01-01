Создатель шлема виртуальной реальности показал охотника на дронов

Беспилотник будет охотиться на другие беспилотники.

Создатель первого успешного шлема виртуальной реальности Oculus Rift Палмер Лаки, ушедший со скандалом из Facebook, представил миру свою новую разработку — «охотника» на дронов. Сама идея не нова: мы уже видели специальные винтовки и даже системы массового поражения беспилотников. Однако творение сооснователя компании Oculus работает по совершенно другому принципу.

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После ухода из Facebook Палмер Лаки основал военно-технологическую компанию Anduril. Первые её продуктом стала технология наблюдения на основе искусственного интеллекта для границы между США и Мексикой. Теперь же создатель Oculus Rift представил миру квадрокоптер Interceptor, предназначенный для охоты и нейтрализации других беспилотников.

Interceptor может работать как в полностью автономном режиме, полагаясь на систему искусственного интеллекта Lattice Ai, так и под контролем оператора, который перед нейтрализацией выполняет идентификацию постороннего летающего объекта. Самое интересное, что устранение беспилотников происходит путём их непосредственного сбивания — Interceptor попросту врезается в них на скорости сбоку, сверху или снизу. Как уверяет Палмер Лаки, после ликвидации цели дрон остаётся невредимым и возвращается на базу. При этом он способен развивать скорость до 160 км/ч.

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«Лучший способ уничтожить быстрые дроны, пилотируемые враждебными людьми, — это ещё более быстрые дроны, пилотируемые ИИ», — заявил Палмер Лаки.

По сообщению Bloomberg, Anduril уже подписала контракты с военными из США и Великобритании. Первые поставки антидронов Interceptor стартуют в начале следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон впервые в мире спас утопающих.